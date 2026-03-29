कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जारी उम्मीदवारों की सूची में अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से टिकट दिया है

पश्चिम बंगाल चुनाव: कांग्रेस ने जारी की 284 उम्मीदवारों की सूची, ममता बनर्जी के सामने कौन?

लेखन भारत शर्मा 08:13 pm Mar 29, 202608:13 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने राज्य की कुल 294 सीटों में से 284 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। शनिवार को दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची को मंजूरी दी गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल और पश्चिम बंगाल के कई नेताओं ने हिस्सा लिया।