वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ से विवाद गर्माया, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी को खूबसूरत बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है, जिसको लेकर तोड़फोड़ भी चल रही है। मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ का मुद्दा गर्माने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि काशी विरासत को बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है।

आऱोप अजय राय ने बताया- वाराणसी में क्या-क्या तोड़ा गया राय ने पत्रकारों को बताया, "देश और वाराणसी की विरासत योगी-मोदी सरकार पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है। भाजपा सरकार ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में कॉरिडोर के नाम पर एक मॉल बनाया है। इसे बनाने के लिए हजारों साल पुराने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए और अक्षय वट वृक्ष काटकर दिया।" राय ने बताया कि देश में सैकड़ों साल पुराने 3 अक्षय वट वृक्ष थे, जिसमें एक काशी में लगे वृक्ष को पूरी तरह काट दिया गया है।

आऱोप बाबा विश्वनाथ से जुड़ा था अक्षय वट वृक्ष- राय राय ने बताया कि हजारों साल पुराना एक वट वृक्ष बोधगया में है, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और दूसरा वट वृक्ष प्रयागराज में संगम नगरी में है। उन्होंने बताया कि काशी के वट वृक्ष के विषय में कहा जाता है कि जब बाबा विश्वनाथ ने माता पार्वती के साथ यहां की धरती पर कदम रखा था, उससे पहले से वह वृक्ष उस स्थान पर विराजमान था, जिसे गुजरात के ठेकेदारों द्वारा खत्म कर दिया गया है।

आरोप मणिकर्णिका को बर्बाद कर दिया- राय राय ने बताया कि मंदिर में बाबा विश्वनाथ के गुरु मुक्तेश्वर महाराज का मंदिर तोड़ दिया गया है और कसौटी के पत्थर पर बने लक्ष्मीनारायण का मंदिर तोड़ दिया गया है। राय ने बताया कि 2023 में मणिकर्णिका घाट के सुंदरीकरण का उद्घाटन किया था, जिसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि माता अहिल्याबाई होलकर ने मणिकर्णिका घाट का 1771 में जीर्णोद्वार कराया था। उनकी मूर्ति और शिवलिंग भी हटा दिया गया है।

