उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक

उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक

लेखन गजेंद्र 08:42 pm May 19, 202608:42 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सेवानिवृत्त मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। उत्तराखंड सरकार ने उनके निधन पर 19 से 21 मई तक 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और आधिकारिक कार्यक्रम रद्द रहेंगे। खंडूरी की अंत्येष्टि बुधवार को पुलिस सम्मान के साथ होगी। राज्य के सभी सरकारी कार्यालय एक दिन बंद रहेंगे।