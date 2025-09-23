सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खान

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 2 साल बाद जेल से बाहर आए

लेखन गजेंद्र 01:31 pm Sep 23, 202501:31 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 2 साल बाद मंगलवार को जेल से बाहर आ गए हैं। सीतापुर जेल से बाहर आते ही पार्टी के समर्थकों और उनके बेटे अदीब ने उनका स्वागत किया। जेल से बाहर निकलते समय आजम खान उसी पुराने अंदाज में दिखे। काला चश्मा और सफेद कुर्ता पहने खान गाड़ी में बैठकर निकल गए। उन्हें हाल में रामपुर के क्वालिटी बार जमीन कब्जे मामले में जमानत मिली है।