समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 2 साल बाद जेल से बाहर आए
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 2 साल बाद मंगलवार को जेल से बाहर आ गए हैं। सीतापुर जेल से बाहर आते ही पार्टी के समर्थकों और उनके बेटे अदीब ने उनका स्वागत किया। जेल से बाहर निकलते समय आजम खान उसी पुराने अंदाज में दिखे। काला चश्मा और सफेद कुर्ता पहने खान गाड़ी में बैठकर निकल गए। उन्हें हाल में रामपुर के क्वालिटी बार जमीन कब्जे मामले में जमानत मिली है।
ट्विटर पोस्ट
आजम खान जेल से बाहर आए
जिस घड़ी का समाजवादी बेसब्री से इंतजार कर रहा थे वो घड़ी आ गई, आजम खान साहब जेल से बाहर आ गए— Surya Samajwadi (@surya_samajwadi) September 23, 2025
समाजवादी शान, आजम खान 😊 pic.twitter.com/p92x4xnscY
जमानत
अखिलेश यादव और शिवपाल यादव क्या बोले?
पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजम की जमानत पर कहा, "मैं इसके लिए न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। हम समाजवादियों को विश्वास था कि न्यायालय न्याय करेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भाजपा द्वारा कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और कोई अन्याय नहीं होगा।" शिवपाल यादव ने कहा कि आजम को गलत केस में सरकार ने फंसाया था, लेकिन कोर्ट ने उनको जमानत दी है।
ट्विटर पोस्ट
अखिलेश यादव का बयान
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "... सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। मैं इसके लिए न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। हम समाजवादियों को विश्वास था कि न्यायालय न्याय करेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भाजपा द्वारा कोई भी झूठा मुकदमा… pic.twitter.com/pEgV5ROpZS— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 23, 2025
जेल
2023 से जेल में बंद थे आजम खान
आजम पर 89 से अधिक मामले दर्ज हैं। सबसे अधिक मामले उनपर 2017-2019 के बीच दायर किए गए, जिसमें अधिकतर में उनको जमानत मिल चुकी है। आजम को सबसे पहले फरवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उसी साल उनको जमानत मिल गई, लेकिन 2022 में वे फिर गिरफ्तार हो गए। वे 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे। पिछले दिनों उनको क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे के 2019 के मामले जमानत मिली है।