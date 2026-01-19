मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव पत्नी अपर्णा को तलाक देंगे, लगाया गंभीर आरोप

प्रतीक ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपर्णा की तस्वीर साझा कर लिखा, "मैं जल्द से जल्द इस मतलबी औरत को तलाक देने जा रहा हूं। उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब कर दिए। वह बस मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती है। अभी मेरी मानसिक हालत बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही फिक्र है। मैंने इतनी बुरी आत्मा कभी नहीं देखी। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की।"

रिश्ता

कौन हैं प्रतीक यादव?

प्रतीक मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी से अखिलेश यादव बड़ी संतान हैं। प्रतीक ने लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ाई की और लंदन से MBA किया है। उन्होंने लखनऊ में अत्याधुनिक जिम बनाया और रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। वे जिम के काफी शौकीन हैं। उन्होंने अपर्णा यादव से 2012 में प्रेम विवाह किया था, जिनसे 2 बेटी भी है। अपर्णा अब भाजपा में हैं।