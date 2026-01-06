उत्तर प्रदेश में SIR के बाद मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी, 2.89 करोड़ नाम कटे

मतदाता सूची

लखनऊ में 30 प्रतिशत नाम काटे गए

चुनाव अधिकारी ने बताया कि लखनऊ में 39.94 लाख मतदाता थे, जिसमें 30 प्रतिशत नाम कट गए हैं। अब 27.94 लाख मतदाता हैं। बलरामपुर में 25.98 प्रतिशत, हापुड़ में 22.30 प्रतिशत और संभल में 20.29 प्रतिशत नाम काटे गए हैं। अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 2.89 करोड़ मतदाताओं में 1.3 करोड़ मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हुए, 45 लाख मृतक मतदाता, 23 लाख दोहरी पंजीकरण मतदाता, 9.4 लाख फॉर्म न लौटाने वाले और 84.5 लाख गुमनाम मतदाता शामिल हैं।