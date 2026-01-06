उत्तर प्रदेश में SIR के बाद मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी, 2.89 करोड़ नाम कटे
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार को ड्राफ्ट सूची जारी कर दी है, जिसमें 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कट गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि राज्य में करीब 12.55 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 2.89 करोड़ यानी 18 प्रतिशत नाम SIR के बाद काटे गए हैं। ड्राफ्ट सूची पर दावे और आपत्तियां 6 जनवरी से शुरू हो गई है।
मतदाता सूची
लखनऊ में 30 प्रतिशत नाम काटे गए
चुनाव अधिकारी ने बताया कि लखनऊ में 39.94 लाख मतदाता थे, जिसमें 30 प्रतिशत नाम कट गए हैं। अब 27.94 लाख मतदाता हैं। बलरामपुर में 25.98 प्रतिशत, हापुड़ में 22.30 प्रतिशत और संभल में 20.29 प्रतिशत नाम काटे गए हैं। अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 2.89 करोड़ मतदाताओं में 1.3 करोड़ मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हुए, 45 लाख मृतक मतदाता, 23 लाख दोहरी पंजीकरण मतदाता, 9.4 लाख फॉर्म न लौटाने वाले और 84.5 लाख गुमनाम मतदाता शामिल हैं।
अवसर
6 फरवरी तक जमा कर सकते हैं फॉर्म
चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है या कट गया है, वे 6 जनवरी से 6 फरवरी तक फॉर्म-6 भरकर जमा कर सकते हैं। उनका नाम सूची में जोड़ दिया जाएगा। साथ ही नाम, पता बदलवाने के लिए फॉर्म-8 और नाम कटवाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 भर सकते हैं। मतदाता बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) या नजदीकी चुनाव कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अंतिम सूची 6 मार्च को जारी होगी।