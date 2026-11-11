उत्तर प्रदेश चुनाव: MLC पर दांव लगा सकती है भाजपा, कई विधायकों का टिकट कटना तय- रिपोर्ट

भाजपा के एक शीर्ष सूत्र ने न्यूज18 से कहा, "पार्टी नेतृत्व ने MLC को विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहने और उन निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है, जहां उनके जीतने की प्रबल संभावना है। पार्टी कई विकल्पों पर विचार कर रही है और ज्यादातर MLC को चुनाव में उतारा जा सकता है।"

हालांकि, प्रस्तावित बदलाव पर अभी विचार-विमर्श किया जा रहा है और भाजपा ने आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार चयन का फार्मूला घोषित नहीं किया है।