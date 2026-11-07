उत्तर प्रदेश: महिलाओं के लिए 50,000 रुपये वित्तीय सहायता का ऐलान कर सकती है भाजपा

रिपोर्ट में भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के हवाले से कहा गया है कि योजना को लागू करने के लिए 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

पहला विकल्प है सहायता राशि को एकमुश्त प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के जरिए सीधे खाते में भेजा जाए।

दूसरा विकल्प है राशि को मौजूदा सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाया जाए, जिनमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसी महिला-केंद्रित योजनाएं शामिल हैं।