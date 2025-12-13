केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी (बाएं) होंगे उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष

केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी होंगे उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष, निर्विरोध निर्वाचन तय

लेखन भारत शर्मा 05:11 pm Dec 13, 202505:11 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष हाेंगे। उन्होंने इस पद के लिए शनिवार काे अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके खिलाफ किसी ने नामांकन नहीं किया। ऐसे में अब उनका निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय हो गया है। इसकी घाेषणा रविवार काे की जाएगी। उन्होंने पार्षद के रूप से राजनीति की शुरुआत की थी और केंद्र सरकार में मंत्री बनने तक का सफर तय किया। आइए उनके बारे में और जानते हैं।