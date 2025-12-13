केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी होंगे उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष, निर्विरोध निर्वाचन तय
क्या है खबर?
केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष हाेंगे। उन्होंने इस पद के लिए शनिवार काे अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके खिलाफ किसी ने नामांकन नहीं किया। ऐसे में अब उनका निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय हो गया है। इसकी घाेषणा रविवार काे की जाएगी। उन्होंने पार्षद के रूप से राजनीति की शुरुआत की थी और केंद्र सरकार में मंत्री बनने तक का सफर तय किया। आइए उनके बारे में और जानते हैं।
प्रस्तावक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने प्रस्तावक
दोपहर एक बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने 'प्रभु राम' और 'हर-हर महादेव' के जयकारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई बड़े नेताओं ने प्रस्तावक के रूप में चौधरी के नामांकन पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद चौधरी ने सभी नेताओं की मौजूदगी में अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया।
घोषणा
रविवार को की जाएगी अध्यक्ष पद की घोषणा
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, आज शाम तक नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी का समय है। प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की औपचारिक घोषणा रविवार को केंद्रीय चुनाव अधिकारी और मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। चौधरी कुर्मी जाति के चौथे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी में इससे पहले 3 कुर्मी विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह और ओम प्रकाश सिंह अध्यक्ष रह चुके हैं। चौधरी भाजपा के चौथे कुर्मी जाति के अध्यक्ष हैं।