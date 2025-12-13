पूर्व केंद्रीय मंत्री की कांग्रेस को सलाह, कहा- अपनी कमजोरियों पर देना चाहिए ध्यान

पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार ने कहा है कि कांग्रेस को अपने विरोधियों की कमियां निकालने के बजाय अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए। अपनी पुस्तक 'गार्जियंस ऑफ द रिपब्लिक' के विमोचन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना भारत में प्रभावी राजनीतिक विपक्ष का अस्तित्व संभव नहीं है। उन्होंने अपनी पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समर्पित की। कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन भी मौजूद थे।

आलोचना कुमार ने की कांग्रेस के संदेश की आलोचना कुमार ने राहुल गांधी के आदर्शवाद और गरीबों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के संदेश की आलोचना की। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी की नीयत तो अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का संदेश गलत दिशा में चला गया है। इससे लोग पार्टी के प्रति एकजुट नहीं हो रहे हैं।" उन्होंने विपक्ष के वोट चोरी अभियान पर भी बात की और चुनाव परिणामों के प्रति उनके दृष्टिकोण में एकरूपता लाने की वकालत की।

जोर कुमार दिया राजनीति में नैतिक श्रेष्ठता पर जोर कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टियों को अपनी कथनी और करनी में समानता दिखाकर नैतिक रूप से श्रेष्ठ बनना चाहिए। उन्होंने कहा, "जो पार्टी अपने पक्ष में आए फैसले को स्वीकार करके सरकार बनाती है, वह चुनाव हारने पर सवाल उठाकर अपनी नैतिक वैधता खो देती है।" पूर्व मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के बारे में भी बात की और चुनाव परिणामों के आधार पर उन पर चुनिंदा रूप से सवाल उठाने के खिलाफ सलाह दी।

Advertisement