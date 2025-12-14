केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी बने उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष

केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी बने उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष, पीयूष गोयल ने किया ऐलान

लेखन भारत शर्मा 03:01 pm Dec 14, 202503:01 pm

क्या है खबर?

भाजपा की उत्तर प्रदेश शाखा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। गोरखपुर से आने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने इस पद के लिए निर्विरोध चुनाव जीत लिया है। केंद्रीय उद्योग मंत्री और केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल ने रविवार को उनके नाम की घोषणा की है। बता दें की चौधरी ने शनिवार को प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उनके खिलाफ किसी अन्य ने आवेदन नहीं किया था।