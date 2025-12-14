LOADING...
केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी बने उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष, पीयूष गोयल ने किया ऐलान

लेखन भारत शर्मा
Dec 14, 2025
03:01 pm
क्या है खबर?

भाजपा की उत्तर प्रदेश शाखा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। गोरखपुर से आने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने इस पद के लिए निर्विरोध चुनाव जीत लिया है। केंद्रीय उद्योग मंत्री और केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल ने रविवार को उनके नाम की घोषणा की है। बता दें की चौधरी ने शनिवार को प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उनके खिलाफ किसी अन्य ने आवेदन नहीं किया था।

समारोह

पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच आयोजित किया गया नियुक्ति समारोह

नियुक्ति समारोह पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच आयोजित किया गया, जिसमें स्वस्ति वचन, शंखनाद और डमरू वादन शामिल थे। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र ने औपचारिक रूप से पंकज चौधरी को भाजपा का ध्वज सौंपकर कार्यभार हस्तांतरण का प्रतीक प्रस्तुत किया। इस दौरान चौधरी का भव्य स्वागत भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें नियुक्ति समारोह का वीडियो

प्रस्तावक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे चौधरी के प्रस्तावक

शनिवार दोपहर एक बजे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने 'प्रभु राम' और 'हर-हर महादेव' के जयकारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री मौर्य, पाठक और ईरानी सहित कई बड़े नेताओं ने प्रस्तावक के रूप में चौधरी के नामांकन पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद चौधरी ने सभी नेताओं की मौजूदगी में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। हालांकि, उनकी उम्मीदवारी को किसी ने चुनौती नहीं दी।

खास

कुर्मी जाति के चौथे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हैं चौधरी

महाराजगंज से 7 बार सांसद रह चुके चौधरी चौथे कुर्मी नेता हैं, जो प्रदेशाध्यक्ष बने हैं। उनसे पहले 3 कुर्मी विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह और ओम प्रकाश सिंह प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। चौधरी को उत्तर प्रदेश में भाजपा द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तक पहुंचने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है। नेतृत्व परिवर्तन को OBC मतदाताओं के साथ संबंध मजबूत करने की एक रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है।

