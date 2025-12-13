राहुल गांधी ने निकाय चुनाव में UDF की जीत पर केरल की जनता को किया सलाम

केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना चल रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) को चुनावों में बड़ी सफलता मिली है। कई नगर निगमों पर UDF ने जीत दर्ज की है। वहीं, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम और त्रिपुनिथुरा में जीत हासिल करके इतिहास रचा है। इस बीच UDF की जीत पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल की जनता को सलाम कर आभार जताया है।

बयान राहुल ने क्या दिया बयान? राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'स्थानीय निकाय चुनावों में UDF पर भरोसा जताने के लिए केरल की जनता को सलाम। यह एक निर्णायक और उत्साहवर्धक जनादेश है। ये परिणाम UDF में बढ़ते विश्वास का स्पष्ट संकेत हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में उसकी शानदार जीत की ओर इशारा करते हैं।' उन्होंने लिखा, 'केरल एक जवाबदेह शासन चाहता है जो लोगों की बात सुने, जवाब दे और परिणाम दे। अब हमारा पूरा ध्यान केरल के लोगों पर है।'

वादा कांग्रेस का ध्यान जनहितकारी प्रशासन सुनिश्चित करने पर- राहुल राहुल ने आगे लिखा, 'कांग्रेस का ध्यान अब केरल के आग लोगों के साथ खड़े रहने, उनकी रोजमर्रा की चिंताओं को दूर करने और पारदर्शी, जनहितकारी प्रशासन सुनिश्चित करने पर है।' उन्होंने आगे लिखा, 'चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई। पार्टी के प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता के समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी बदौलत यह जीत संभव हो पाई।'

परिणाम किसे कितनी सीटों पर मिली जीत? 941 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत, 14 जिला पंचायत, 87 नगर पालिका और 6 नगर निगम पर चुनाव हुए थे। ग्राम पंचायतों में UDF को 505, LDF को 341 और NDA को 26 पर जीत मिली है। UDF को 78 और LDF को 64 ब्लॉक पंचायतों में जीत मिली है। दोनों के हिस्से में 7-7 जिला पंचायत आई हैं। 54 नगर पालिका LDF और 28 UDF जीती हैं। 4 नगर निगम पर UDF और एक-एक पर NDA-LDF जीती है।

