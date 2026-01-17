उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वार्ड से मिली उद्धव गुट के उम्मीदवार को जीत, हो रही चर्चा
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के ठाणे नगर निगम में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि, इसके बाद भी उसे वार्ड 13 की एक महत्वपूर्ण सीट पर झटका लगा है। यह सीट उपमुख्यमंत्री शिंदे का घरेलू क्षेत्र और यहीं पर उनका घर भी है। इसके बाद भी यहां की जनता ने शिवसेना (UBT) के उम्मीदवार पर भरोसा जताते हुए उसे जीत दिलाई है। शिंदे को अपने घर में मिली इस हार की खासी चर्चा हो रही है।
जीत
शाहजी खुस्पे को मिले शिंदे के घर में जीत
UBT उम्मीदवार शाहजी खुस्पे ने चार उप-वार्डों में से एक 13A में शिंदे गुट के अशोक वैती को 600 से अधिक वोटों से हराया। खुस्पे को 12,860 वोट मिले, जबकि वैती को मात्र 12,193 वोट ही प्राप्त हुए। ऐसे में शिवसेना (UBT) को ठाणे में अपनी एकमात्र सीट मिल गई। वार्ड की शेष तीन सीटें 13B, 13C और 13D शिंदे गुट को मिलीं। इन उप-वार्डों से शिवसेना की निर्मला कांसे, वर्षा शेलार और अनिल भोर विजयी उम्मीदवार रहे।
परिणाम
क्या रहा चुनाव परिणाम?
ठाणे नगर निगम के 41 वार्डों में कुल 165 पार्षदों का चुनाव होता है। इनमें से प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व कई पार्षदों द्वारा किया जाता है। गुरुवार को हुए चुनावों में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 75 सीटों पर जीत मिली है। इसी तरह सहयोगी भाजपा 28 सीटें जीतने में सफल रही है। शरद पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को 12 सीटें मिलीं, जबकि अजीत पवार वाली NCP को 9 सीटें प्राप्त हुई हैं।