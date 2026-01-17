उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वार्ड से मिली उद्धव गुट के उम्मीदवार को जीत, हो रही चर्चा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वार्ड से उद्धव गुट के उम्मीदवार को जीत मिली है

लेखन भारत शर्मा 03:51 pm Jan 17, 202603:51 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के ठाणे नगर निगम में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि, इसके बाद भी उसे वार्ड 13 की एक महत्वपूर्ण सीट पर झटका लगा है। यह सीट उपमुख्यमंत्री शिंदे का घरेलू क्षेत्र और यहीं पर उनका घर भी है। इसके बाद भी यहां की जनता ने शिवसेना (UBT) के उम्मीदवार पर भरोसा जताते हुए उसे जीत दिलाई है। शिंदे को अपने घर में मिली इस हार की खासी चर्चा हो रही है।