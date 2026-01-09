ED छापेमारी के खिलाफ TMC का गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, 8 सांसद हिरासत में
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC)के IT सेल के प्रमुख के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज TMC सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने नारेबाजी की और हाथ में 'बंगाल मोदी-शाह की गंदी चालों को खारिज करता है' लिखे पोस्टर लहराते नजर आए। सांसदों की पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई, जिसमें कुछ सांसद गिर गए।
हिरासत
पुलिस से सांसदों की धक्का-मुक्की, हिरासत में लिए गए
TMC के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हलदर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद और डॉक्टर शर्मिला सरकार गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। धक्का-मुक्की पर सांसद महुआ ने कहा, "देखिए चुने हुए सांसदों के साथ पुलिस कैसा व्यवहार कर रही है।" इस दौरान पुलिस महिला सांसदों को भी धक्का-मुक्की कर अपने साथ ले गई।
बयान
TMC बोली- अमित शाह डरे हुए
TMC ने लिखा, 'यह किस तरह का घमंड है अमित शाह? क्या अब आप लोकतंत्र को कुचलने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल चुने हुए प्रतिनिधियों पर हमला करने के लिए कर रहे हैं? क्या आपके भारत में असहमति को इस तरह चुप कराया जाता है? मान लीजिए आप घबराए हुए हैं! पहले, ED का बेशर्मी से गलत इस्तेमाल। अब हमारे 8 सांसदों के शांतिपूर्ण धरने पर हमला। यह बेचैनी आपके डर को दिखाती है।'
FIR
कोलकाता में ED के खिलाफ 2 FIR
ED के खिलाफ कोलकाता में 2 FIR दर्ज की गई है। एक FIR खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। इसमें ED पर चोरी, घुसपैठ और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की चोरी के आरोप लगाए गए हैं। दूसरी FIR खुद पुलिस ने दर्ज की है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकने और गलत तरीके से हिरासत में रखने के आरोप लगाए गए हैं।
कांग्रेस
TMC को मिला कांग्रेस का साथ
ED छापेमारी को लेकर TMC को कांग्रेस का भी साथ मिला है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने ED की कार्रवाई के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। शुभंकर ने कहा, "I-PAC पिछले 10 सालों से पश्चिम बंगाल में काम कर रही है। चुनाव से ठीक पहले ही फर्म पर छापेमारी क्यों की गई।"