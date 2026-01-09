ED छापेमारी के खिलाफ TMC का गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, 8 सांसद हिरासत में

हिरासत पुलिस से सांसदों की धक्का-मुक्की, हिरासत में लिए गए TMC के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हलदर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद और डॉक्टर शर्मिला सरकार गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। धक्का-मुक्की पर सांसद महुआ ने कहा, "देखिए चुने हुए सांसदों के साथ पुलिस कैसा व्यवहार कर रही है।" इस दौरान पुलिस महिला सांसदों को भी धक्का-मुक्की कर अपने साथ ले गई।

बयान TMC बोली- अमित शाह डरे हुए TMC ने लिखा, 'यह किस तरह का घमंड है अमित शाह? क्या अब आप लोकतंत्र को कुचलने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल चुने हुए प्रतिनिधियों पर हमला करने के लिए कर रहे हैं? क्या आपके भारत में असहमति को इस तरह चुप कराया जाता है? मान लीजिए आप घबराए हुए हैं! पहले, ED का बेशर्मी से गलत इस्तेमाल। अब हमारे 8 सांसदों के शांतिपूर्ण धरने पर हमला। यह बेचैनी आपके डर को दिखाती है।'

FIR कोलकाता में ED के खिलाफ 2 FIR ED के खिलाफ कोलकाता में 2 FIR दर्ज की गई है। एक FIR खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। इसमें ED पर चोरी, घुसपैठ और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की चोरी के आरोप लगाए गए हैं। दूसरी FIR खुद पुलिस ने दर्ज की है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकने और गलत तरीके से हिरासत में रखने के आरोप लगाए गए हैं।

