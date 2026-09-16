TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर फिर हमला, नारेबाजी के बीच फेंके गए अंडे

घटना के बाद महुआ ने वीडियो जारी कर कहा, "माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता जी को बहुत-बहुत धन्यवाद! सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वतंत्रता सैनानियों ने गोलियों का सामना किया था आप अंडों का करिए। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में बैठक के लिए आई थी। तभी भाजपा के मंडल सभापति, पंचायत समिति सभापति और अन्य कार्यकर्ता आए। मेरे साथ पुलिस वाले थे। उन्होंने पुलिस के सामने मेरे ऊपर अंडे फेंके। पुलिस के सामने पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है।"