महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे; पुलिस खड़ी होकर देखती रही, भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा एक आक्रामक विरोध का निशाना बन गई और उन पर अंडे फेंके गए। घटना तब घटी, जब कृष्णानगर से सांसद महुआ कलिगंज के पलाशी में पार्टी विधायक अलीफा अहमद के आवास के पर TMC की बैठक में शामिल होने गई थीं। महुआ ने खुद इसका वीडियो एक्स पर साझा किया और आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने अंडे और पत्थर फेंके हैं।
विरोध
हाईवे से अंडों की बौछार
महुआ ने घर की तीसरी मंजिल की खिड़की से पूरी घटना का वीडियो बनाया और फेसबुक पर लाइव प्रसारण भी किया है। वीडियो में हाईवे पर खड़े लोग इमारत की दीवारों और खिड़कियों पर अंडों की बौछार करते दिख रहे हैं। एक अन्य वीडियो में उनके हाथ में भाजपा के झंडे दिख रहे हैं। हैरानी की बात है कि सूचना मिलने के 15 मिनट बाद स्थानीय पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंची, लेकिन लोग उनके सामने अंडे फेंकते रहे।
फोन
महुआ ने मौके से पुलिस महानिदेशक को फोन लगाया
महुआ ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को फोन करके बताया, "2 घंटे हो गए हैं और आपकी पुलिस तमाशा देख रही है, भीड़ को तितर-बितर नहीं कर रही। वे चाहते हैं कि मैं भाग जाऊं और जब मैं अपनी कार में बैठूं तो वे मुझ पर अंडे-पत्थर फेंके। कृपया अपना काम करें। भीड़ को तितर-बितर करें।" भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि हमला करने वाले लोग वास्तव में TMC से हैं, भाजपा की ये संस्कृति नहीं।
जांच
कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस लापरवाह
यह पहली बार नहीं है, जब मोइत्रा या TMC के किसी सांसद या नेता पर अंडे फेंके गए हों। मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट एक दिन पहले पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगा चुकी है। कोर्ट ने भाजपा सरकार को निर्देश दिया कि विभिन्न मामलों में आरोपी व्यक्तियों या राजनीतिक विरोधियों पर अंडे फेंकने की घटनाओं में पुलिस FIR दर्ज करे। कोर्ट ने कहा कि TMC नेताओं पर अंडा फेंकना सामाजिक बुराई बन गया है, जिसे खत्म करना जरूरी है।
ट्विटर पोस्ट
महुआ मोइत्रा ने साझा किया अंडे फेंकने का वीडियो
Currently being attacked by @bjp4india goons with @wbpolice watching on.@MamataOfficial @RahulGandhi @akhliesh @supriya_sule @mkstalin @ArvindKejriwal pic.twitter.com/eD2gYU0NPx— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 1, 2026
ट्विटर पोस्ट
एक अन्य वीडियो में दिखे भाजपा के झंडे
These are no public outbursts. These are coordinated BJP attacks. See the BJP flags pic.twitter.com/yrGYoaabB9— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 1, 2026
ट्विटर पोस्ट
झंडा लहराती दिखीं महुआ
Nadia, West Bengal: TMC MP Mahua Moitra faced protests by BJP workers in Palashi while attending a July 21 Martyr's Day preparatory meeting. Demonstrators gathered outside the restaurant. Tensions escalated in the evening when she waved a TMC flag, prompting protesters to… pic.twitter.com/9yPgQ99hdQ— IANS (@ians_india) July 1, 2026