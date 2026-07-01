महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे

महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे; पुलिस खड़ी होकर देखती रही, भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप

लेखन गजेंद्र 07:30 pm Jul 01, 202607:30 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा एक आक्रामक विरोध का निशाना बन गई और उन पर अंडे फेंके गए। घटना तब घटी, जब कृष्णानगर से सांसद महुआ कलिगंज के पलाशी में पार्टी विधायक अलीफा अहमद के आवास के पर TMC की बैठक में शामिल होने गई थीं। महुआ ने खुद इसका वीडियो एक्स पर साझा किया और आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने अंडे और पत्थर फेंके हैं।