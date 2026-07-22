TMC सांसद कल्याण बनर्जी को निलंबित किया गया, लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित

लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई थी। इस दौरान बनर्जी को निलंबित करने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने NEET पर चर्चा की जानकारी दी, लेकिन विपक्षी सांसद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे।

इस बीच, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की तो उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित कर दी।