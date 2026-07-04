TMC के बागी गुट ने पार्टी मुख्यालय पर कब्जा किया, ऋतब्रत बोले- हम ही असली TMC

दफ्तर

पार्टी मुख्यालय में नहीं घुस पाए ममता समर्थक कुणाल घोष

हंगामे के बीच ममता गुट के नेता कुणाल घोष भी मुख्यालय पहुंचे, लेकिन गेट पर ताला लगे होने के चलते अंदर नहीं जा पाए। उन्होंने कहा, "अगर किसी विधायक को पार्टी कार्यालय आने की जरूरत है, तो यह उनका अधिकार है। ये ताले क्यों लगाए जा रहे हैं? जब TMC कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और उन्हें समर्थन की जरूरत थी, तो ये लोग नहीं जाते। किसी और के हाथों की कठपुतली बन गए हैं और ये सब कर रहे हैं।"