प्रधानमंत्री मोदी बोले- विपक्ष ने देश की महिलाओं को हराया, अंजाम भुगतना पड़ेगा

न्यूज18 के मुताबिक, बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वे इसे छिपाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, "उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें देश के हर गांव तक यह बात पहुंचानी होगी कि विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है। वे पहले से ही इसे छिपाने के बहाने ढूंढ रहे हैं।" इससे पहले प्रधानमंत्री ने सांसदों से विधेयक के पक्ष में वोट करने की अपील की थी।

विधेयक

विधेयक को नहीं मिला दो तिहाई बहुमत

सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 विधेयक लेकर आई थी। इनमें से एक संविधान संशोधन विधेयक था, जिस पर कल मतदान हुआ। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 सांसदों ने वोट किया। विधेयक को पारित होने के लिए जरूरी सदन में मौजूद कुल सदस्यों के दो तिहाई वोट नहीं मिले। इसके बाद सरकार ने बाकी दोनों विधेयकों पर मतदान नहीं कराया। 12 साल में पहली बार सरकार किसी विधेयक को पारित नहीं करा पाई है।