TMC के नाम-निशान पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल- कब तक लटकेगा फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) से पूछा है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर वह कब तक फैसला कर सकता है। यह मामला तब उठा जब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के उस फैसले का कड़ा विरोध किया, जिसमें पार्टी में अंदरूनी फूट के चलते उनके दल के पारंपरिक 'फूल और घास' वाले चुनाव चिह्न पर रोक लगा दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि जब तक यह मसला हल नहीं हो जाता, दोनों पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए।
चुनाव आयोग ने TMC गुटों को अस्थायी पहचान दी
6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों से पहले, चीजों को निष्पक्ष रखने के लिए चुनाव आयोग ने TMC के दोनों गुटों को अस्थायी पहचान दी है। बनर्जी गुट को अब 'ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस' का नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' का चुनाव चिह्न मिला है, जबकि अरूप रॉय के गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफाफा' चुनाव चिह्न दिया गया है।