TMC के नाम-निशान पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल- कब तक लटकेगा फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) से पूछा है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर वह कब तक फैसला कर सकता है। यह मामला तब उठा जब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के उस फैसले का कड़ा विरोध किया, जिसमें पार्टी में अंदरूनी फूट के चलते उनके दल के पारंपरिक 'फूल और घास' वाले चुनाव चिह्न पर रोक लगा दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि जब तक यह मसला हल नहीं हो जाता, दोनों पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए।