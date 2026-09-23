'द पैराडाइज' से पहले जानें नानी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में

नानी की इन 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर छापे करोड़ों, जानें पहले स्थान पर कौन?

लेखन अंशिका शुक्ला 04:54 pm Sep 23, 202604:54 pm

क्या है खबर?

तेलुगु अभिनेता नानी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द पैराडाइज' 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि रिलीज के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर सकती है। ऐसे में 'द पैराडाइज' के सिनेमाघरों में पहुंचने से पहले आइए जानते हैं नानी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।