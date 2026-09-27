मणिपुर में हिंसा के चलते मंत्रिमंडल विस्तार टाला गया, अब दुर्गा पूजा के बाद ही फैसला
राजनीति
मणिपुर सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार रोकने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने साफ किया कि शांति स्थापित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद इस पर फिर से विचार करने की योजना है। मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है, जिससे हालात काफी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।
मणिपुर में अशांति से 306 की मौत
इस अशांति ने कम से कम 306 लोगों की जान ले ली है और 60,000 से भी ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल शांति बहाल करना और कानून-व्यवस्था सुधारना सबसे ऊपर है। हालात सामान्य होने तक कैबिनेट में किसी भी बदलाव का इंतजार करना होगा।