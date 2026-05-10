थलापति विजय ने ली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ, 9 विधायक भी बने मंत्री

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 6 दिन बाद आखिरकार तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने उन्हें राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसी के साथ तमिलनाडु को 59 साल बाद किसी गैर द्रविड पार्टी का मुख्यमंत्री मिला है।

मंत्री 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ विजय के साथ राज्य की नई कैबिनेट में 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। इनमें केए सेनगोट्टैयन, आधव अर्जुन, निर्मल कुमार, एन आनंद, राज मोहन, टीके प्रभु, पी वेंकटरमण, कीर्तना और अरुण राज शामिल हैं। विजय की नई सरकार को 13 मई से पहले विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। विजय 1967 के बाद DMK और AIADMK गठबंधनों के बाहर से तमिलनाडु सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

मंत्रियों का परिचय शपथ लेने वाले मंत्रियों के बारे में जानिए सेनगोट्टैयन दशकों तक पूर्व मुख्यमंत्रियों एमजीआर और जयललिता के साथ काम कर चुके हैं। आधव अर्जुन विजय के भरोसेमंद रणनीतिकारों में से हैं। उन्होंने TVK की संगठनात्मक योजना बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आनंद TVK के महासचिव हैं। राज मोहन जाने-माने अभिनेता हैं। टीके प्रभु पेशे से दंत चिकित्सक हैं। अरुण राज पेशे से डॉक्टर हैं और IRS में रह चुके हैं। कीर्तना मंत्रिमंडल का सबसे युवा चेहरा हैं। ब्राह्मण चेहरा वेंकटरमण मायलापुर सीट से विधायक है।

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प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री सी जोसेफ विजय को बधाई। उनके आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी।' कलम हासन ने कहा, ''तमिलनाडु विक्ट्री लीग' के अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री और मेरे भाई श्री विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु राज्य खूब चमके। यह नई ऊंचाइयों को छुए। मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं।'

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ड्रामा सरकार गठन को लेकर 4 बार राज्यपाल से मिले विजय 5 मई: कांग्रेस ने विजय को समर्थन दिया, 113 विधायक हुए। विजय ने 6 मई को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का आग्रह किया। 7 मई को लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन दिया। विधायक 117 हुए। विजय दोबारा राज्यपाल से मिले। 8 मई को VCK का समर्थन मिलने के बाद विजय तीसरी बार राज्यपाल से मिले। बाद में VCK समर्थन से मुकर गई। 9 मई को VCK-IUML ने समर्थन दिया। विजय चौथी बार राज्यपाल से मिले।