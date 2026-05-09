तमिलनाडु: थलापति विजय को मिला 120 विधायकों का समर्थन, आज ही राज्यपाल से मिलेंगे

विधानसभा चुनाव नतीजों के 5 दिन बाद आखिरकार तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर स्थिति साफ होती दिख रही है। थलापति विजय ने सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन जुटा लिया है। विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने विजय को समर्थन दे दिया है, जिसके बाद विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। विजय के पास पहले से कांग्रेस के 5 विधायकों समेत 116 का समर्थन था।

समर्थन 118 के जादुई आंकड़े तक कैसे पहुंचे विजय? 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने 108 सीटें जीती हैं। विजय ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, ऐसे में उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। यानी TVK के पास 107 विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 5, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) के 2-2 विधायकों का भी समर्थन मिल चुका है। यानी कुल संख्या हो गई 116। अब VCK और IUML के 2-2 विधायकों ने भी समर्थन दे दिया है।

ट्विटर पोस्ट VCK कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जश्न VIDEO | Tamil Nadu: TVK and VCK cadres celebrate at the VCK office after the party announces support to the Vijay-led party.



(Full video available on https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/9RaAi7kPNG — Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2026

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कांग्रेस कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेजा कांग्रेस ने दल बदल के डर से अपने 5 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मेलूर विधायक पी विश्वनाथन विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं। विश्वनाथन को विजय की सरकार में मंत्री बनाए जाने की अटकलें हैं। वहीं, IUML और VCK ने बिना शर्त विजय की पार्टी को समर्थन दिया है। दोनों पार्टियों के समर्थन पत्र की तस्वीरें सामने आई हैं। VCK ने राज्यपाल को दिया पत्र भी जारी कर दिया है।

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राज्यपाल 3 बार राज्यपाल से मिले विजय 4 मई को नतीजे आने के बाद से विजय सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का आग्रह करने के लिए 3 बार राज्यपाल से मिले। 6 मई को पहली बार विजय राजभवन पहुंचे और 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। अगले दिन फिर विजय राज्यपाल के पास पहुंचे। राज्यपाल ने उन्हें 118 विधायकों का समर्थन पत्र लाने को कहा। कल यानी 8 मई को फिर विजय राज्यपाल से मिले। 118 विधायकों का समर्थन न होने से बात आगे नहीं बढ़ी।

आग विजय के समर्थक ने खुद को आग लगाई तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में विजय के एक समर्थक ने खुद को आग लगा ली। बताया जा रहा है कि ये शख्स विजय को मुख्यमंत्री बनने में हो रही देरी से नाराज था। जानकारी के अनुसार, इस शख्स का नाम इसक्कियप्पन है, जो तिरुनेलवेली जिले के चेट्टिकुलम के पास एक गांव का रहने वाला है। फिलहाल उसे 30 प्रतिशत तक झुलसने के बाद गंभीर हालत में असारिपल्लम स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।