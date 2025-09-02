चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नोटिस भेजा

भाजपा का दावा- कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास 2 वोटर-ID, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

लेखन गजेंद्र 05:46 pm Sep 02, 202505:46 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने भाजपा नेताओं के दावे पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कांग्रेस की मीडिया और पब्लिकसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। नई दिल्ली के जिला निर्वाचन कार्यालय (DEO) ने यह नोटिस कानूनों का उल्लंघन कर एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण रखने के आरोप में जारी किया है। नोटिस के अनुसार, खेड़ा का नाम कई निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है, जिसके कारण आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है।