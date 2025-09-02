LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / भाजपा का दावा- कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास 2 वोटर-ID, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस
भाजपा का दावा- कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास 2 वोटर-ID, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस
लेखन गजेंद्र
Sep 02, 2025
05:46 pm
क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने भाजपा नेताओं के दावे पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कांग्रेस की मीडिया और पब्लिकसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। नई दिल्ली के जिला निर्वाचन कार्यालय (DEO) ने यह नोटिस कानूनों का उल्लंघन कर एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण रखने के आरोप में जारी किया है। नोटिस के अनुसार, खेड़ा का नाम कई निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है, जिसके कारण आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है।

जवाब

खेड़ा से मांगा गया जवाब

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भेजे गए नोटिस में आयोग ने खेड़ा को 8 सितंबर को सुबह 11 बजे तक आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया गया है। आयोग का कहना है कि जवाब न देने पर खेड़ा के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस पर खेड़ा ने उल्टा सवाल किया कि उन्होंने 2016 में एक निर्वाचन क्षेत्र से नाम कटवाने का आवेदन किया था, अभी तक नाम क्यों नहीं काटा गया है।

ट्विटर पोस्ट

चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस

विवाद

क्या है 2 वोटर-ID का मामला?

भाजपा IT प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर जानकारी साझा की कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास दो सक्रिय EPIC नंबर हैं। उन्होंने दोनों पहचान पत्रों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि खेड़ा के पास जंगपुरा और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों का पहचानपत्र है, जो पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीटों के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले की जांच की मांग की है। इसके बाद से भाजपा कांग्रेस पर हावी है।

ट्विटर पोस्ट

पवन खेड़ा ने दिया जवाब