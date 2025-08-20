दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बोलींं- हमले संकल्प नहीं तोड़ सकते, जनसुनवाई जारी रहेगी

हमला

मैं जल्द आपके बीच काम करते दिखूंगी- गुप्ता

मुख्यमंत्री गुप्ता ने एक्स पर लिखा, 'आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों। मैं बहुत जल्द आपके बीच काम करती दिखाई दूंगी।'