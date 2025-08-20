दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बोलींं- हमले संकल्प नहीं तोड़ सकते, जनसुनवाई जारी रहेगी
क्या है खबर?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार सुबह सिविल लाइंस स्थिति उनके आवास पर हुए हमले के बाद पहला बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि इस तरह के हमले उनके जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह पहले सदमे में थीं, लेकिन अब और ऊर्जा के साथ काम करेंगी। उन्होंने हमले को एक कायराना प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई आगे भी जारी रहेगी।
हमला
मैं जल्द आपके बीच काम करते दिखूंगी- गुप्ता
मुख्यमंत्री गुप्ता ने एक्स पर लिखा, 'आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों। मैं बहुत जल्द आपके बीच काम करती दिखाई दूंगी।'
बयान
जनसुनवाई जारी रहेगी- मुख्यमंत्री
गुप्ता ने आगे लिखा, 'ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जनसुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।'
ट्विटर पोस्ट
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पोस्ट
आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 20, 2025
स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूँ कि…