प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में कांग्रेस-RJD पर निशाना, कहा- मां को गाली हर महिला का अपमान

निशाना

क्या बोले मोदी?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ...उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में RJD-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं...ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है...ये देश की मां-बहन-बेटी का अपमान है। आप सबको भी ये देखकर और सुनकर बुरा लगा है। मैंने हर दिन, हर क्षण अपने देश के लिए पूरी मेहनत से काम किया है। और इसमें मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है।"