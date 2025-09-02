LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में कांग्रेस-RJD पर निशाना, कहा- मां को गाली हर महिला का अपमान
प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में कांग्रेस-RJD पर निशाना, कहा- मां को गाली हर महिला का अपमान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कार्यक्रम में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को निशाने पर लिया (तस्वीर: एक्स/@BJP4India)

प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में कांग्रेस-RJD पर निशाना, कहा- मां को गाली हर महिला का अपमान

लेखन गजेंद्र
Sep 02, 2025
01:28 pm
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को निशाने पर लिया। उन्होंने पिछले दिनों 'वोटर अधिकार यात्रा' के मंच से उनको दी गई 'मां की गाली' का मुद्दा उठाया और कहा कि उनकी मां को गाली हर महिला का अपमान है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो हुआ, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

निशाना

क्या बोले मोदी?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ...उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में RJD-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं...ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है...ये देश की मां-बहन-बेटी का अपमान है। आप सबको भी ये देखकर और सुनकर बुरा लगा है। मैंने हर दिन, हर क्षण अपने देश के लिए पूरी मेहनत से काम किया है। और इसमें मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है।"

ट्विटर पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा