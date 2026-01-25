तेजस्वी यादव को मिली RJD की कमान, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए

पटना के होटल मौर्या में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 85 सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्यों सहित 200 से ज्यादा पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। पहले से चर्चाएं थीं कि बैठक में तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष चुना जा सकता है। बताया जा रहा है कि RJD महासचिव भोला यादव ने तेजस्वी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका किसी ने भी विरोध नहीं किया। इसके बाद तेजस्वी कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिए गए।

चुनाव

बिहार चुनाव के बाद RJD की पहली बड़ी बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये RJD की पहली बड़ी बैठक है। इसमें चुनाव में RJD के खराब प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी। खबरे हैं कि एक रिपोर्ट के आधार पर तेजस्वी दर्जनों पार्टी कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बड़े सांगठनिक फैसले लिए जाने की भी उम्मीद है। लालू यादव की उम्र और स्वास्थ्य, यादव परिवार में कलह और विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के नजरिए से बैठक को अहम माना जा रहा है।