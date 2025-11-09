तेज प्रताप यादव ने खुद की जान को बताया खतरा

बिहार विधानसभा चुनाव: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा- लोग मेरी हत्या करवा देंगे

क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनाव के तहत 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान देते हुए खुद की जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा, "मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि मेरी जान को खतरा है। लोग मेरी हत्या करवा देंगे। मेरे बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं।" इसके बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है।