बिहार विधानसभा चुनाव: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा- लोग मेरी हत्या करवा देंगे
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनाव के तहत 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान देते हुए खुद की जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा, "मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि मेरी जान को खतरा है। लोग मेरी हत्या करवा देंगे। मेरे बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं।" इसके बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है।
बधाई
तेजस्वी को दी जन्मदिन की बधाई
तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई भी दी। उन्होंने कहा, "तेजस्वी का जन्मदिन है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। उन्हें मेरा आशीर्वाद है।" बता दें कि तेजस्वी महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इससे पहले तेज प्रताप ने कहा था कि तेजस्वी से उनका रिश्ता खत्म हो गया है और वह दोबारा फिर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में नहीं जाएंगे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
#WATCH | पटना, बिहार: जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा, "मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि मुझे खतरा है। ये लोग मुझे मरवा भी देंगे। सब दुश्मन लगे हुए हैं... तेजस्वी का जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं,… pic.twitter.com/tydU2ITQwN— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 9, 2025
सुरक्षा
तेज प्रताप को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा
शनिवार को ही तेज प्रताप को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। केंद्र सरकार ने उन्हें यह सुरक्षा मुहैया कराई है। केंद्र के आदेश पर तेज प्रताप को अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) से सुरक्षा मिलेगी। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने तेज प्रताप की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इसके बाद इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि तेज प्रताप की जान को खतरा है।