तमिलनाडु चुनाव: कांग्रेस 41 सीटों पर अड़ी, DMK केवल 25 देने को तैयार; क्यों उलझा मामला?
क्या है खबर?
तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सीट बंटवारे को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस दौरान कांग्रेस ने DMK से 41 सीटों की मांग रखी है। हालांकि, DMK ने इसे खारिज कर दिया है।
रिपोर्ट
अधिकतम 27 सीटें देने पर सहमत हुई DMK- रिपोर्ट
NDTV के मुताबिक, कांग्रेस 2016 में लड़ी गई 41 सीटों की मांग कर रही है, जबकि DMK 25 सीटें देने पर सहमत है। 2021 में कांग्रेस ने 25 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि DMK कांग्रेस को 1-2 अतिरिक्त सीटें दे सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। एक सूत्र ने कहा, "ज्यादा से ज्यादा 26 या 27, लेकिन हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते।"
DMK
क्या है DMK का तर्क?
DMK का कहना है कि इस बार गठबंधन में कुछ नई पार्टियां शामिल हुई हैं, जिन्हें समायोजित करने के लिए कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं दी जा सकती। DMK का ये भी मानना है कि कांग्रेस के पास विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं है और DMK ऐसे स्थिति में कमजोर उम्मीदवार को मैदान में उतारने का जोखिम नहीं ले सकती, क्योंकि कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है।
कांग्रेस
कांग्रेस किस आधार पर 40 सीटें मांग रही है?
2021 में कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 18 पर उसे जीत मिली थी। पार्टी इसी प्रदर्शन को आधार बनाकर ज्यादा सीटों की दावेदारी कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस का कहना है कि DMK ने पिछली बार जिन 173 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से वो 40 हार गई थी। इन हारी गई सीटों में से 20 कांग्रेस अपने लिए मांग रही है। पार्टी को भरोसा है कि वो इन पर जीत सकती है।
सत्ता
कांग्रेस को सत्ता में भागीदारी देने से भी DMK का इनकार
DMK-कांग्रेस में सीटों के अलावा अन्य मुद्दों को लेकर भी पेंच फंसा है। कांग्रेस मांग कर रही है कि राज्य सरकार में उसे भी शामिल किया जाए। आजतक DMK के साथ गठबंधन में कांग्रेस का कोई विधायक मंत्री नहीं बना है। इस बार पार्टी सत्ता में हिस्सेदारी की मांग कर रही है। इसके अलाव राज्यसभा सीट को लेकर भी पेंच है। कांग्रेस अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को तमिलनाडु से राज्यसभा पहुंचाना चाहती है।
चुनाव
तमिलनाडु में इस साल होने है विधानसभा चुनाव
तमिलनाडु की 234 सीटों वाली विधानसभा में इस साल चुनाव होना है। फिलहाल DMK-कांग्रेस और भाजपा-AIADMK में गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। वहीं, अभिनेता थलापति विजय ने पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 158 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं, AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधन को 66 सीटें मिली थीं और वो विपक्ष में रहा।