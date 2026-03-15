तमिलनाड: भाजपा ने TVK को 80 सीटें, थलापति विजय को उपमुख्यमंत्री पद की पेशकश की- रिपोर्ट

चुनाव आयोग आज तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। उससे पहले तमिलनाडु में पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर हलचल तेज हो गई है। खबर है कि भाजपा और अभिनेता थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) में गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। चुनाव जीतने की स्थिति में भाजपा ने विजय को उपमुख्यमंत्री पद देने की पेशकश की है।

सीटें TVK को 80 सीटें दे सकती है भाजपा इंडिया टुडे ने भाजपा सूत्रों के हवाले से बताया है कि सीट बंटवारे के तहत, भाजपा ने TVK को लगभग 80 सीटें देने की भी पेशकश की है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पार्टियों में बातचीत अभी भी अनसुलझी है, क्योंकि विजय कथित तौर पर मुख्यमंत्री पद पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से एक बड़े राज्य के उपमुख्यमंत्री इस पूरी वार्ता में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

वजह TVK के साथ क्यों गठबंधन करना चाहती है भाजपा? भाजपा की TVK में दिलचस्पी का एक बड़ा कारण विजय की पूरे तमिलनाडु में भारी लोकप्रियता है। उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। पार्टी का मानना ​​है कि इस लोकप्रियता का एक छोटा सा हिस्सा भी आगामी विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में 2 प्रतिशत वोट भी जीत की दिशा बदल सकते हैं।

Advertisement

पिता का बयान पिता ने कांग्रेस को लेकर दिया था बड़ा बयान जनवरी में विजय के पिता एसए चंद्रशेखर ने TVK द्वारा कांग्रेस को समर्थन दिए जाने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था, "कांग्रेस का एक लंबा इतिहास और विरासत है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और अब यह एक ऐसी पार्टी है जिसका प्रभाव कम हो रहा है। विजय उन्हें समर्थन देने और उनकी पुरानी प्रतिष्ठा वापस दिलाने के लिए तैयार हैं। अब कांग्रेस को इस मौके का लाभ उठाना चाहिए।"

Advertisement

भगदड़ विजय की रैली में मची थी भगदड़, 41 मारे गए थे तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को थलापति विजय की रैली हुई थी, जिसमें 10,000 से अधिक लोग जुटे थे। रैली में अचानक भगदड़ मचने से करीब 41 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे-महिलाएं भी शामिल हैं। करीब 60 घायल हुए थे। TVK ने भगदड़ को साजिश बताते हुए पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद CBI को जांच सौंपी गई है।