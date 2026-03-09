थलापति विजय को CBI ने भेजा समन, करूर भगदड़ मामले में फिर पूछताछ को बुलाया

जांच

किस मामले की जांच कर रही है CBI

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद CBI अब तक कई गवाहों से पूछताछ कर चुकी है। कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में CBI निदेशक को जांच का निर्देश दिया था। साथ ही, जांच की प्रगति की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में एक निगरानी पैनल गठित किया था। CBI कई पहलुओं की पड़ताल कर रही है, जिसमें भीड़ प्रबंधन व्यवस्था से संबंधित दस्तावेज, कार्यक्रम स्थल की अनुमति और विजय के दावे शामिल हैं।