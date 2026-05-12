TVK ने समर्थकों-कार्यकर्ताओं को सड़क पर बैनर-पोस्टर लगाने से मना किया

थलापति विजय की TVK ने समर्थकों-कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी, सड़क पर बैनर-पोस्टर और जश्न से मनाही

लेखन गजेंद्र 06:13 pm May 12, 202606:13 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु की सत्ता संभालने वाले अभिनेता से मुख्यमंत्री बने थलापति विजय (सी जोसेफ विजय) की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए सूचना जारी की है। पार्टी के महासचिव एन आनंद ने मुख्यालय की ओर से जारी बयान में कहा कि कोई भी पार्टी साथी जन्मदिन या पारिवारिक कार्यक्रमों पर कहीं भी बैनर, पोस्टर या ऐसी कोई भी चीज नहीं लगाएगा। उन्होंने सड़क पर किसी प्रकार की भीड़ जमा करने पर भी रोक लगाई है।