तमिलनाडु में एक वोट से जीते TVK विधायक को झटका, विधानसभा कार्यवाही में नहीं लेंगे भाग

आदेश DMK उम्मीदवार ने कोर्ट में क्या कहा? पेरियाकरुप्पन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि डाक से भेजा गया एक मतपत्र गलत निर्वाचन क्षेत्र में चला गया, जिससे उसकी गिनती नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारियों की ओर से इस चूक के संबंध में कोई जवाब नहीं मिला है। न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार की पीठ ने मंगलवार को कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। पीठ ने सेतुपति को अगले आदेश तक सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया है।

चुनाव तमिलनाडु में तिरुप्पत्तूर नाम से 2 विधानसभा क्षेत्र DMK नेता पेरियाकरुप्पन ने तर्क दिया कि विवादित डाक मतपत्र उनके तिरुप्पत्तूर-185 के लिए था, लेकिन गलती से अन्य तिरुप्पत्तूर-50 भेज दिया गया और वहां खारिज कर दिया गया। तमिलनाडु में तिरुप्पत्तूर नाम से 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें एक तिरुप्पत्तूर-50 और दूसरा तिरुप्पत्तूर-185 है। दोनों ही सीटों पर TVK उम्मीदवार जीते हैं। हालांकि, तिरुप्पत्तूर-185 में जीत का अंतर एक वोट है और 50 में 48,263 है। कोर्ट ने मामले पर चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

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