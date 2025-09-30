तमिलनाडु: करूर भगदड़ के मामले में थलापति विजय की पार्टी के जिला सचिव गिरफ्तार

आरोप पदाधिकारियों पर इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा पुलिस की प्राथमिकी में करूर जिला सचिव मथियाझगन के अलावा TVK के राज्य महासचिव बस्सी एन आनंद और राज्य संयुक्त सचिव सीटीआर निर्मल कुमार का नाम भी शामिल है। पुलिस ने तीनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 125 (जीवन को खतरे में डालना) और 223 (आदेश की अवज्ञा) के साथ-साथ तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति (क्षति और हानि निवारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत आरोप लगाए हैं।

चेतावनी पुलिस ने लगाए लापरवाही के आरोप पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि पार्टी पदाधिकारियों को बेकाबू भीड़ और असामान्य हालात के बारे में चेतावनी दी गई थी, जिसमें मौत की आशंका भी शामिल थी। पुलिस ने कहा कि पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को दुकानों के ऊपर टिन की चादरों और पेड़ों की टहनियों पर बैठने से रोकने में नाकाम रहे, जिससे हादासा हुआ। पुलिस ने आरोप लगाया कि विजय करूर जिले के वेलुसामीपुरम में जानबूझकर देरी से पहुंचे, जिस लोगों में बेचैनी पैदा हुई।