तमिलनाडु में मतदाता सूची के SIR की ड्राफ्ट सूची जारी, 97 लाख मतदाताओं के नाम काटे
क्या है खबर?
चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद शुक्रवार 19 दिसंबर को संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में SIR की प्रक्रिया के बाद राज्य में मौजूद 6.41 करोड़ मतदाताओं में 97 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। सबसे अधिक मतदाता कोयंबटूर में हटाए गए हैं, जिसकी संख्या करीब 65 लाख है।
मतदाता सूची
चेन्नई में 35.6 प्रतिशत नाम कटे
रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में कुल 97.4 लाख नामे काटे गए हैं, जिसमें 53 लाख लोगों को स्थानांतरण की वजह से हटाया गया है। इसके अलावा 27 लाख मृतक लोगों के नाम, 13.6 लाख लोगों को गायब रहने के कारण, 3.98 लाख लोगों को डुप्लीकेट मतदाता होने के कारण और 16,400 लोगों को अन्य कारणों से हटाया गया है। चेन्नई में सबसे बड़ी 35.6 प्रतिशत गिरावट दिखी है। यहां 40.04 लाख मतदाता थे, जिसमें 14.25 लाख मतदाता हटाए गए हैं।
अवसर
मतदाताओं को दावों और आपत्तियों के लिए मिलेगा मौका
चुनाव आयोग का कहना है कि ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाता 20 दिसंबर से अपने दावे और आपत्ति जमा कर सकते हैं। जिन मतदाताओं का सूची में नाम नहीं है, वे फॉर्म-6 भर सकते हैं। फरवरी में अंतिम सूची के प्रकाशित होने से पहले निर्धारित अवधि के भीतर दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। राज्य में कोयंबटूर में 65 लाख, डिंडीगुल में 23 लाख, करूर में 79,690 और कांचीपुरम में 2.74 लाख मतदाताओं के नाम हटाए हैं।