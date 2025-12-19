तमिलनाडु में मतदाता सूची के SIR की ड्राफ्ट सूची जारी, 97 लाख मतदाताओं के नाम काटे

मतदाता सूची

चेन्नई में 35.6 प्रतिशत नाम कटे

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में कुल 97.4 लाख नामे काटे गए हैं, जिसमें 53 लाख लोगों को स्थानांतरण की वजह से हटाया गया है। इसके अलावा 27 लाख मृतक लोगों के नाम, 13.6 लाख लोगों को गायब रहने के कारण, 3.98 लाख लोगों को डुप्लीकेट मतदाता होने के कारण और 16,400 लोगों को अन्य कारणों से हटाया गया है। चेन्नई में सबसे बड़ी 35.6 प्रतिशत गिरावट दिखी है। यहां 40.04 लाख मतदाता थे, जिसमें 14.25 लाख मतदाता हटाए गए हैं।