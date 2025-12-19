इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश के खिलाफ FIR के लिए शिकायत दी, कहा- हिजाब-नकाब से दूर रहो

शिकायत

इल्तिजा ने शिकायत में क्या लिखा?

शिकायत में इल्तिजा ने लिखा, "मैं आपको एक बुरी घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं, जिससे मुसलमानों, खासकर महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी और दुख हुआ है। कुछ दिन पहले हम हैरान, डरे और चिंता में थे जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सरकारी कार्यक्रम में सबके सामने एक युवा मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब उतार दिया। जबरदस्ती नकाब उतारना मुस्लिम महिला के साथ भारतीय महिला की आजादी, पहचान और इज्जत पर भी बेरहम हमला है।"