इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश के खिलाफ FIR के लिए शिकायत दी, कहा- हिजाब-नकाब से दूर रहो
क्या है खबर?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम युवती का हिजाब खींचे जाने का विरोध जम्मू-कश्मीर तक दिख रहा है। केंद्र शासित प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी है। उन्होंने श्रीनगर के कोठीभाग थाने को लिखित शिकायत देते हुए FIR दर्ज करने की मांग की और पुलिस से मामले पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।
शिकायत
इल्तिजा ने शिकायत में क्या लिखा?
शिकायत में इल्तिजा ने लिखा, "मैं आपको एक बुरी घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं, जिससे मुसलमानों, खासकर महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी और दुख हुआ है। कुछ दिन पहले हम हैरान, डरे और चिंता में थे जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सरकारी कार्यक्रम में सबके सामने एक युवा मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब उतार दिया। जबरदस्ती नकाब उतारना मुस्लिम महिला के साथ भारतीय महिला की आजादी, पहचान और इज्जत पर भी बेरहम हमला है।"
मुख्यमंत्री की हरकत से गुंडों को हिम्मत मिलेगी- इल्तिजा
PDP नेता ने आगे लिखा, "शायद एक मुख्यमंत्री ने इस तरह की घटिया हरकत की है, जिससे अब ऐसे गुंडों को हिम्मत मिलेगी, जिससे उन्हें मुस्लिम महिलाओं को बेइज्जत और हमला करने की पूरी छूट मिल गई है। एक युवा मुस्लिम महिला होने के नाते मुझे चिंता है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जो मिसाल बने। भाजपा के मंत्री और सत्ता के लोग नीतीश कुमार की बदतमीजी को सही ठहरा रहे और जश्न मना रहे हैं।"