मुख्यमंत्री बनने के बाद थलापति विजय पहली बार करुर पहुंचे

थलापति विजय भगदड़ के बाद पहली बार करूर पहुंचे, बोले- मुझे बेहद पीड़ा हुई

लेखन आबिद खान 01:41 pm Jul 10, 202601:41 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (थलापति विजय) ने पदभार संभालने के बाद पहली बार करूर का दौरा किया, जहां पिछले साल भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने घटना में खुद की भूमिका का बचाव किया और पुलिस की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक साजिश की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, "करूर भगदड़ ने मुझे अपार पीड़ा पहुंचाई है। हमने अपनी बहनों के बच्चों को खो दिया है।"