तमिलनाडु: मुख्यमंत्री विजय ने निजी ज्योतिष को बनाया अधिकारी, की थी जीतने की भविष्यवाणी

चुनाव से महीनों पहले राधान पंडित ने सार्वजनिक तौर पर दावा किया था कि विजय की कुंडली तमिलनाडु में एक बड़ी राजनीतिक सफलता की ओर इशारा करती है। उन्होंने तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) नाम के अंकशास्त्रीय महत्व के बारे में भी बात की, और इसे विजय के जन्म विवरण से जुड़े अनुकूल ज्योतिषीय संयोजनों से जोड़ा था। राधान पिछले 4 दशक से ज्योतिष और अंकशास्त्र से जुड़े हुए हैं और उनको राज्य में काफी सम्मान दिया जाता है।

फैसला

कपड़े बदलने से लेकर शपथ ग्रहण तक

तमिल मीडिया के मुताबिक, विजय चुनाव से पहले और बाद में हर काम ज्योतिष से पूछकर कर रहे थे। उन्होंने राज्यपाल के पास विधायकों का समर्थन-पत्र सौंपने से पहले भी राधान से बात की थी और उनके कहे अनुसार नीली पैंट पहनी थी। इसके बाद विजय ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी बदलाव कराया था। उनका शपथ ग्रहण पहले 10 मई को दोपहर 3:45 बजे निर्धारित था, जो ज्योतिष की सलाह पर सुबह 10 बजे किया गया था।