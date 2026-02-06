बिहार में दोबारा चुनाव की मांग करने वाली प्रशांत किशोर की याचिका खारिज

बिहार में दोबारा चुनाव की मांग करने वाली प्रशांत किशोर की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

लेखन गजेंद्र 12:51 pm Feb 06, 202612:51 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रशांत किशोर की जन सूरज पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्य की महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देने को गलत बताया था और दोबारा से चुनाव कराने की मांग की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिका दायर करने के लिए पार्टी को फटकार भी लगाई है।