प्रशांत किशोर ने बिहार में दोबारा चुनाव की मांग उठाई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

मुद्दा महिलाओं को 10,000 रुपये भेजने का मुद्दा उठाया लाइव लॉ के मुताबिक, पार्टी ने खासतौर पर राज्य में आचार संहिता लागू होने के दौरान महिला मतदाताओं को 10,000 रुपये के हस्तांतरण को चुनौती दी है। पार्टी ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में यह घोषणा करने की मांग की है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में नए लाभार्थियों को शामिल करना और आदर्श आचार संहिता के बीच उन्हें किया गा भुगतान अवैध था। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन बताया।

मांग चुनाव में जीविका दीदी की ड्यूटी पर सवाल उठाया पार्टी ने याचिका में चुनाव के दौरान स्वयं सहायता समूह जीविका की 1.8 लाख महिला लाभार्थियों (जीविका दीदी) को मतदान केंद्रों पर तैनात करना अवैध और अनुचित बताया है। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग, सत्ताधारी राजनीतिक दलों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर प्रभाव डालने वाली योजनाओं जैसे कि मुफ्त सहायता, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं आदि को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले लागू करने के लिए न्यूनतम समय 6 महीने निर्धारित करने की मांग की है।

