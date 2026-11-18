सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत पर रोक से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत पर रोक से इनकार किया, कहा- आसमान नहीं गिरेगा

लेखन गजेंद्र 05:38 pm Nov 18, 202605:38 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने याचिका दायर कर धनशोधन मामले में अंतरिम जमानत देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने तुरंत रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया और गुरुवार को सुनवाई की मंजूरी दी।