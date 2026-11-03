श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेंहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया

उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ीं, श्रीनगर से सांसद आगा रुहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया

लेखन आबिद खान 02:33 pm Nov 03, 202602:33 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेंहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) छोड़ दी है। साथ ही उन्होंने लोकसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बडगाम में अपने पिता आगा सैयद मेंहदी की 26वीं पुण्यतिथि पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए आगा ने ये ऐलान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान धारा 370 को लेकर जो वादे किए थे, उनसे वे पीछे हट रहे हैं।