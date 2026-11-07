सोनिया गांधी ने अपनी किताब के विमोचन से पहले एक साक्षात्कार में कई मुद्दों पर चर्चा की है

सोनिया गांधी बोलीं- मोदी सरकार के कार्यकाल में देश के सामाजिक ताने-बाने को भारी नुकसान पहुंचा

लेखन आबिद खान 02:32 pm Nov 07, 202602:32 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पिछले 12 वर्षों में देश के लोकतंत्र और संस्थाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है। अपनी पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन से पहले द हिंदू को दिए साक्षात्कार में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने दावा किया कि लोग देश को हुए नुकसान को महसूस करने लगे हैं और मौजूदा स्थिति को लेकर उनकी बेचैनी बढ़ रही है।