सोनिया गांधी ने 1999 के विफल सत्ता प्रयास पर बड़ा खुलासा किया है

सोनिया गांधी का 1999 के विफल सत्ता प्रयास पर बड़ा खुलासा, बेईमान नेता पर साधा निशाना

लेखन भारत शर्मा 03:17 pm Nov 11, 202603:17 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के जरिए देश के राजनीतिक इतिहास के एक बहुत बड़े घटनाक्रम से पर्दा उठाया है। यह वाकया साल 1999 का है जब AIADMK प्रमुख जे जयललिता द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिर गई थी। उसके बाद सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस ने वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जो बाद में बुरी तरह विफल रहा।