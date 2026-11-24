शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा और अकाली दल पंजाब में कई प्रमुख विषयों को लेकर घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन पंजाब से नशे का उन्मूलन हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा।

उन्होंने कहा कि पंजाब से भ्रष्टाचार का उन्मूलन और राष्ट्रवादी शक्तियों को सशक्त करना भी हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा।

शाह ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने नशा खत्म करने का दाव किया था, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए।