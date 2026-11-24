पंजाब में चुनाव से पहले अकाली दल NDA में शामिल, अमित शाह ने बताया 'बड़ा भाई'
क्या है खबर?
पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल (SAD) एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल हो गई है। इसकी घोषणा मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में की। उन्होंने कहा कि अकाली दल के लौटने से NDA गठबंधन पूरा हो गया है। शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब का आगामी चुनाव अकाली दल और भाजपा एक साथ मिलकर लड़ेगी।
वादा
2029 तक पंजाब को ड्रग मुक्त करेंगे- शाह
शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा और अकाली दल पंजाब में कई प्रमुख विषयों को लेकर घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन पंजाब से नशे का उन्मूलन हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा।
उन्होंने कहा कि पंजाब से भ्रष्टाचार का उन्मूलन और राष्ट्रवादी शक्तियों को सशक्त करना भी हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा।
शाह ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने नशा खत्म करने का दाव किया था, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए।
गठबंधन
अकाली दल बड़ा भाई, मुख्यमंत्री भी वहीं से- शाह
दोनों पार्टियों ने मंगलवार को सीट बंटवारे का ऐलान नहीं किया, लेकिन शाह ने अकाली दल को पंजाब में बड़े भाई की भूमिका में रखा है।
शाह ने कहा कि दोनों पार्टियां पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और बड़े भाई होने के नाते मुख्यमंत्री का दावेदार भी उसी पार्टी से होगा।
उन्होंने कहा कि आगामी 3 माह में पंजाब के मुद्दों पर रोडमैप बनाया जाएगा और सीट बंटवारे को लेकर भी जल्द ही फैसला होगा।
ऐलान
सुखबीर सिंह बादल ने क्या कहा?
SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने इस नए समझौते को सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था से कहीं अधिक दोनों पार्टियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते पर आधारित एक भावुक गठबंधन बताया।
बादल ने कहा, "मेरे पिता, लालकृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह रिश्ता बनाया था।"
उन्होंने कहा कि पंजाब को राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए डबल इंजन सरकार की जरूरत है।
ट्विटर पोस्ट
भाजपा और अकाली दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस
Joint Press conference by BJP National President Shri @NitinNabin, HM Shri @AmitShah and Shiromani Akali Dal President Sardar @officeofssbadal at BJP Headquarters in New Delhi. https://t.co/XNVm2Y7fYs— BJP (@BJP4India) November 24, 2026