महायुति में BMC मेयर पर खींचतान, दावा- शिंदे सेना ढाई साल के लिए पद मांग रही

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ( BMC ) में जीत दर्ज करने के बाद महायुति में मेयर पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने आधे कार्यकाल यानी ढाई साल के लिए मेयर पद की मांग की है। इसे लेकर भाजपा और शिवसेना (शिंदे) में असमंजस की स्थिति है। इससे पहले शिंदे ने अपनी पार्टी के सभी 29 पार्षदों को एक होटल में शिफ्ट कर दिया है।

रिपोर्ट शिंदे की दलील- 2026 बाला साहेब का जन्म शताब्दी वर्ष रिपोर्ट के अनुसार, शिंदे चाहते हैं कि मेयर का आधा-आधा कार्यकाल भाजपा और शिवसेना में साझा हो। शिंदे अपनी पार्टी के किसी नेता को ढाई साल के लिए मेयर बनाना चाहते हैं। वहीं, दैनिक भास्कर ने बताया कि शिंदे गुट की दलील है कि साल 2026 शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है। इसलिए शिंदे कम से कम ढाई साल के लिए मेयर पद माेग रहे हैं। इस पर खींचतान शुरू हो गई है।

होटल शिंदे ने सभी पार्षदों को होटल में रखा मेयर चुनाव से पहले शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को बांद्रा के 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया है। शिंदे ने तय किया है कि होटल में ही पार्टी नेता का चुनाव किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि शिंदे ने पार्षदों की तोड़-फोड़ से बचने के लिए ये कदम उठाया है, क्योंकि मेयर पद के लिए भाजपा को शिंदे के 29 पार्षदों की भी जरूरत है।

मेयर पद मेयर पद को लेकर क्या हैं समीकरण? BMC में बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा के पास 89 और शिंदे के पास 29 पार्षद हैं। यानी भाजपा बिना शिवसेना के मेयर नहीं बना सकती। वहीं, विपक्ष में शिवसेना (UBT) के 65, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के 6, कांग्रेस के 24, AIMIM के 8, समाजवादी पार्टी के 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP अजित) का एक पार्षद है। अगर ये सभी पार्टियां मिल जाती हैं, तो भी 106 पार्षद होंगे, जो बहुमत से 8 कम हैं।

बयान संजय राउत बोले- विपक्ष के पास अच्छी खासी संख्या में पार्षद उद्धव गुट के संजय राउत ने दावा किया है कि शिंदे खुद नहीं चाहते कि BMC में भाजपा का मेयर बने, इसलिए उन्होंने पार्षदों को होटल में रखा है। उन्होंने कहा, "शिंदे ने ताज होटल को यरवडा जेल बना दिया है। उन्होंने पार्षदों को बंदी बनाकर रखा है।" राउत ने ये भी दावा किया कि विपक्ष के पास पार्षदों की अच्छी खासी संख्या है और वे कभी भी पद से हटा सकते हैं।