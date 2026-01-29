LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / शशि थरूर ने खड़गे-राहुल गांधी से मुलाकात की, बोले- केरल में उम्मीदवार बनने की दिलचस्पी नहीं
शशि थरूर ने खड़गे-राहुल गांधी से मुलाकात की, बोले- केरल में उम्मीदवार बनने की दिलचस्पी नहीं
शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की

शशि थरूर ने खड़गे-राहुल गांधी से मुलाकात की, बोले- केरल में उम्मीदवार बनने की दिलचस्पी नहीं

लेखन गजेंद्र
Jan 29, 2026
04:12 pm
क्या है खबर?

कांग्रेस के अंदर मतभेद की चर्चाओं के बीच केरल के तिरुवनन्तपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद थरूर ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और कहा कि बहुत अच्छी, रचनात्मक, सकारात्मक बातचीत हुई है और सब कुछ ठीक है। उन्होंने एक्स पर तस्वीर साझा कर लिखा कि हम सब भारत के लोगों की सेवा में आगे बढ़ते हुए एकमत हैं।

बयान

पार्टी से मतभेदों पर क्या बोले थरूर?

थरूर ने पार्टी में चल रही मतभेदों पर कहा, "मैंने अपने दो पार्टी नेताओं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बातचीत की। हमारी बहुत अच्छी, रचनात्मक, सकारात्मक बातचीत हुई। सब ठीक है, और हम एक साथ एक ही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं और क्या कह सकता हूं?...मैंने हमेशा पार्टी के लिए प्रचार किया है, मैंने कहां प्रचार नहीं किया है?"

बयान

केरल के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर क्या बोले थरूर?

थरूर ने संसद परिसर में केरल के मुख्यमंत्री को लेकर उनके नाम की चर्चा पर सवाल किया तो थरूर बोले, "नहीं, उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। मुझे किसी भी चीज़ के लिए उम्मीदवार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी, मैं पहले से ही सांसद हूं, और मुझे तिरुवनंतपुरम के अपने मतदाताओं पर भरोसा है। मुझे संसद में उनके हितों का ध्यान रखना है, यही मेरा काम है।"

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

शशि थरूर ने साझा की तस्वीर

Advertisement

विवाद

क्या है थरूर को लेकर विवाद?

पिछले कुछ समय से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व से थरूर नजर आ रहे थे। उनकी नाराजगी को लेकर मीडिया की दिलचस्पी तब और बढ़ गई, जब उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की कई बैठकों से किनारा कर लिया, लेकिन भाजपा से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए। पिछले दिनों तिरुवनन्तपुरम में खड़गे और राहुल गांधी की चुनाव को लेकर बैठक से भी थरूर गायब थे। हालांकि, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनन्तपुरम में थे, जहां थरूर उपस्थित थे।

Advertisement