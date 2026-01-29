शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की

शशि थरूर ने खड़गे-राहुल गांधी से मुलाकात की, बोले- केरल में उम्मीदवार बनने की दिलचस्पी नहीं

04:12 pm Jan 29, 2026

कांग्रेस के अंदर मतभेद की चर्चाओं के बीच केरल के तिरुवनन्तपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद थरूर ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और कहा कि बहुत अच्छी, रचनात्मक, सकारात्मक बातचीत हुई है और सब कुछ ठीक है। उन्होंने एक्स पर तस्वीर साझा कर लिखा कि हम सब भारत के लोगों की सेवा में आगे बढ़ते हुए एकमत हैं।