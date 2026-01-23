राहुल गांधी से नाराज हैं शशि थरूर? केरल चुनाव से जुड़ी कांग्रेस बैठक में नहीं आएंगे

केरल के तिरुवनन्तपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होने वाली बैठक से किनारा कर लिया है। बताया जा रहा है कि थरूर ने कोच्चि में आयोजित एक महापंचायत कार्यक्रम में अपमानित महसूस करने के बाद यह फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि थरूर वर्तमान में कांग्रेस के राज्य और केंद्रीय नेतृत्व दोनों से नाराज हैं।

बैठक खड़गे ने बुलाई है बैठक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर ढाई बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें राज्य अध्यक्ष सनी जोसेफ, विधानमंडल में पार्टी नेता वीडी सतीशन, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रमेश चेन्निथला और 4 बार के सांसद थरूर समेत अन्य लोग शामिल हैं। थरूर इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि, शाम को केरल साहित्य महोत्सव में शामिल होंगे, जिसमें प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी और मानसी सुब्रमण्यम उनसे बातचीत करेंगे।

बैठक किस बात से नाराज हैं थरूर? तिरुवनन्तपुरम में 19 जनवरी को निकाय चुनाव विजेताओं को सम्मानित करने के लिए 'महापंचायत' कार्यक्रम हुआ था। इसमें राहुल गांधी ने न तो थरूर को सम्मानित किया और न ही अपने भाषण में उनका लिया। थरूर के भाषण को भी तवज्जों नहीं दी गई। कांग्रेस नेता भी इस चूक को बड़ा बता रहे हैं। इससे थरूर नाराज हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, थरूर ने अपने करीबी सहयोगियों से पार्टी में उनके योगदान की उपेक्षा की बात कही है।

