शशि थरूर ने किया लाकृष्ण आडवाणी के राजनीतिक करियर का बचाव, नेहरू-इंदिरा से की तुलना

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को उनके 98वें जन्मदिन की बधाई देने और उनकी तारीफ करने के कारण आलोचकों के निशाने पर आए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर से आडवाणी के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने आडवाणी के राजनीतिक करियर का बचाव करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से उनकी तुलना की है। दरअसल, आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने पर थरूर की विचारधारा पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

प्रकरण क्या है पूरा मामला? दरअसल, थरूर ने शनिवार को आडवाणी के 98वें जन्मदिन को लेकर एक्स पर अपनी उनके साथ की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, 'सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी (आडवाणी) की अटूट प्रतिबद्धता है। उनकी विनम्रता और शालीनता के साथ-साथ आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अमिट है।' थरूर की इस पोस्ट के बाद से आलोचक लगातार थरूर की विचारधारा और आडवाणी के जीवन पर सवाल उठा रहे हैं।

टिप्पणी हेगड़े ने की थरूर की पोस्ट पर टिप्पणी थरूर की इस पोस्ट की आलोचना करते हुए वकील संजय हेगड़े ने एक पर लिखा, 'क्षमा करें श्रीमान थरूर, इस देश में 'घृणा के बीज' (खुशवंत सिंह के शब्दों में) फैलाना जनसेवा नहीं है।' यहां हेगड़े आडवाणी की राम मंदिर आंदोलन में भूमिका और रथ यात्रा का जिक्र कर रहे थे, जिसे बाबरी मस्जिद विध्वंसक का प्रेरक माना जाता है। बता दें की खुशवंत सिंह ने अपनी कितबा 'द एंड ऑफ इंडिया' में भी इसी का जिक्र किया था।